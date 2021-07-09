Юрченко написав на водія, в якого в'їхав у Львові, заяву про напад, – ЗМІ

Народний обранець Олександр Юрченко у центрі Львова в'їхав на своєму Mustang в інше авто, а потім накинувся на його водія. За інформацією ЗМІ, політик вирішив написати заяву на потерпілого.

Мовляв, нібито саме він напав на нього, а не навпаки. Про це журналістам розповів сам Всеволод Боровець, який постраждав у ДТП за участі Юрченка.

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За словами Боровця, від ранку 9 липня йому телефонують з поліції та викликають на допит. Чи справді колишній "слуга народу" написав заяву на потерпілого – наразі невідомо. 24 канал намагається додзвонитися до правоохоронців, щоб отримати офіційний коментар.

Аварія за участі Юрченко у Львові: що відомо

Народний депутат Олександр Юрченко в'їхав на автомобілі Mustang у Volkswagen Jetta у центрі Львова. Замість вибачень той накинувся на постраждалого водія й побив його.

Як пояснив сам потерпілий, політик намагався втекти, але йому не вдалося це – через затори. Юрченко накинувся на Боровця, коли той почав знімати все, що відбувається, на відео.

Поліцейські повезли нардепа на експертизу, оскільки запідозрили, що він перебуває у стані наркотичного сп'яніння. Офіційних результатів наразі немає.

Втім, інший нардеп – Гео Лерос – опублікував у своєму фейсбуці висновки медогляду. Там вказано, що Юрченко справді перебував під наркотиками під час скоєння ДТП.