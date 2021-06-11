Юрист у смартфоні: у Кропивницькому студенти створили унікальний корисний чат-бот

У Кропивницькому створили бота, який містить відповіді на актуальні юридичні запитання. Комп'ютерна програма надає правові консультації онлайн.

Розробили її студенти місцевого педагогічного університету. Для цього знадобилось 2 місяці кропіткої роботи. Яку корисну інформацію надає програма – читайте далі.

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Над його розробкою працювала команда студентів факультету історії та права. Один із кураторів проєкту розповів, що інформацію для програми брали з навчальних посібників та підзаконних актів. Складні юридичні терміни спростили та інтегрували онлайн.

Ми брали чинну законодавчу базу й систематизували, спрощували для того, щоби суспільство було краще зрозуміло їхню сутність,

– розповів співрозробник чатботу Олексій Кисенко.

Різні інформаційні категорії

Щоби скористатися чат-ботом потрібен лише смартфон. Там є 9 ключових категорій. В один клац користувач може швидко знайти інформацію про права дитини чи відповідальність за правопорушення. Або, скажімо, дізнатися, як отримати водійське посвідчення. При цьому інтерфейс максимально зручний для користувачів будь-якого віку.

"Існує декілька функцій. Наприклад, перелік гарячих ліній, на які можна звернутися за допомогою. Також можна отримати відповідь на власне запитання або знайти його в переліку вже оформлених і розписаних запитань, які містяться в самому чат-боті", – додав Олексій.



Чат-бот "Мій юрист у смартфоні" / Скриншот з додатку

Іноземний грант

Правовий проєкт реалізували коштом іноземного гранту. Здобув його місцевий будинок художньої та технічної творчості. Його керівниця наголосила, що з допомогою чат-боту найперше прагнуть поліпшити юридичну освіченість молоді.

"Наш проєкт "Мій юрист у смартфоні" якраз і потрібен для того, щоби допомогти учнівській і студентській молоді знайти відповіді на питання щодо протидії булінгу, насиллю в родині, щодо того, як свої права реалізувати в повсякденне життя", – зазначила координаторка проєкту Олена Арутюнян.

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Поки що чат-бот працює в тестовому режимі. Розробники анонсували, що незабаром там з'являться нові функції. Розширити пообіцяли й коло правових питань.