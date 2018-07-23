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Юристи попередили розкрадання семи мільйонів гривень на будівництво парку Небесної Сотні

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Сім мільйонів гривень на будівництво парку Небесної Сотні в Сокільниках
Сім мільйонів гривень на будівництво парку Небесної Сотні в Сокільниках / Фото з відкритих джерел

Західний офіс Державної аудиторської служби України підтвердив порушення у закупівлі Сокільницької сільської ради на капітальний ремонт відпочинково-паркової території в Сокільниках. Цю закупівлю успішно оскаржили юристи проекту "Тисни", і в результаті – Сокільницька сільрада розірвала договір.

Про це розповів BIHUS.Info.

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У червні 2018 року Сокільницька сільська рада підписала договір на облаштування парку з ТОВ "Вельт Капітал" на майже сім мільйонів гривень. При цьому вона відхилила пропозиції ТОВ "Грантспецбуд ЛТД" та ТОВ "БК Захід Нео Буд", які пропонували менші витрати, але – не відповідали тендерній документації. Водночас переможцем замовник визнав фірму "Вельт Капітал", в документах якої журналісти "Наші гроші. Львів" виявили такі ж помилки, як і у фірм-конкурентів. До прикладу, спільною помилкою усіх трьох учасників було завантаження документів у форматі RAR, а не PDF, як вимагав тендерний комітет.

Західний офіс Держаудитслужби надіслав Сокільницькій сільській раді пропозиції щодо усунення порушень та дотримання законодавства під час проведення закупівель.


Пропозиції Держаудитслужби щодо усунення порушень, перша сторінка


Пропозиції Держаудитслужби щодо усунення порушень, друга сторінка

Наступного дня після надсилання цих рекомендацій Сокільницька сільська рада розірвала договір з "Вельт Капітал", мотивувавши це "відсутністю фінансування по даному об’єкту".

ОВ "Вельт Капітал" працює на ринку з 2016 року, його місце реєстрації – місто Львів. Власницею та керівником компанії є Тетяна Павленко. "Вельт Капітал" вже не вперше співпрацює із Сокільницькою сільрадою: протягом 2017 та 2018 років вони підписали 7 договорів на загальну суму 10 мільйонів 700 тисяч гривень.

Теги: Новини України Новини політики Корупція Новини Львова
Джерело: 24 канал
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