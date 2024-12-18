Виключення Бойка з Комітету ВР: поіменний список депутатів, які не підтримали голосування

Верховна Рада 18 грудня провалила голосування за відкликання Юрія Бойка з посади члена Комітету з прав людини. Не голосували або виступили проти цього 52 народних депутати.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оприлюднені на сайті парламенту результати голосування.

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Хто не проголосував за відкликання Бойка

Проросійський політик Юрій Бойко є членом Комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин. Щоб відкликати його з посади не вистачило 9 голосів. Водночас "за" проголосували 217 народних обранців.

Що стосується поіменного списку тих, хто не голосував за відкликання Бойка, то у партії "Слуга народу" було найбільше таки депутатів – 21 особа.

Як голосували в "Слузі народу" – більше у галереї

У "Європейській солідарності" за відкликання Бойка не голосували 2 депутати – Степан Кубів та Микола Величкович.

З "Батьківщини" не голосували 4 нардепи: Вадим Івченко, Григорій Немиря, Андрій Ніколаєнко й Сергій Тарута.

Проти відкликання Бойка проголосували лише в його рідній фракції – "Платформа за життя та мир". Там "проти" голосували Олександр Колтунович, Юлій Іоффе та Юрій Павленко. Решта 7 депутатів не голосували, а ще 11 – взагалі були відсутні. Сам Бойко також не з'явився до ВР.



Як голосували у фракції Бойка / Скриншот

З позафракційних депутатів не голосували шестеро: Віктор Бондар, Вікторія Гриб, Гео Лерос, Муса Магомедов, Роман Соха та Людмила Буймістер.

З депутатів партії "Голос" троє народних обранців не підтримали вигнання Бойка: Наталія Піпа, Таміла Ташева та Андрій Шараськін.

Депутатська група "Довіра" стала єдиною серед депутатських фракцій, у якій не було тих, хто не голосував за відкликання Бойка. Щоправда, варто зауважити, що з 19 депутатів групи були присутніми на голосуванні всього 4 (всі проголосували "за").

Дуже "цікаво" голосували й у депутатській групі "Відновлення України". З 18 депутатів на голосуванні були присутні лише троє – всі вони не голосували за відкликання Бойка.



Як голосували нардепи з "Відновлення України" / Скриншот

У партії "За майбутнє" за відкликання Бойка проголосували лише 4 депутати, всі інші – не голосували або були відсутні.



Як голосувала партія "За майбутнє" / Скриншот

Варто додати, що 19 грудня ВР винесе відкликання Бойка з Комітету на повторне голосування. Про це раніше повідомив Ярослав Железняк.