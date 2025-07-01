Екскерівник Броварського ТЦК живе в елітному котеджі і володіє майном майже на мільйон доларів

Колишній керівник Броварського ТЦК Юрій Бурляй живе у розкішному будинку поблизу Києва та володіє кількома об’єктами нерухомості. Їх загальна вартість разом із сімейним автопарком сягає мільйона доларів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на розслідування "Слідство.Інфо".

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Що відомо про котедж, де живе Бурляй та родина

У матеріалі йдеться, що Бурляй очолював Броварський РТЦК та СП з серпня 2022 по листопад 2024 року. До цього він обіймав аналогічну посаду у Бориспільському районі з вересня 2021 по серпень 2022 року. У січні 2025 року його призначили начальником відділу військового лідерства Генштабу ЗСУ.

За даними журналістів, у березні 2024 року тодішній Броварський військком орендував будинок площею 320 квадратних метрів в елітному котеджному містечку неподалік Києва. Представниця цього котеджного містечка повідомила, що будинок схожого метражу без ремонту коштує приблизно 400 тисяч доларів, а з ремонтом – близько 720 тисяч доларів.

Власницею будинку, у якому понад рік проживає сім’я ексвійськкома, є пенсіонерка Олена Черенкова. Через тиждень після придбання котеджу вона здала його в оренду Бурляю. Пенсіонерка відмовилась назвати вартість будинку, зазначивши, що купувала його разом із сином Павлом Гусаком. Сам Гусак також заявив, що не пам’ятає ціну житла, де мешкає Бурляй.

Журналісти підкреслюють, що Гусак і Бурляй раніше були бізнес-партнерами (у лютому 2003 року вони разом заснували ТОВ "Ніколь"). Нині вони називають один одного товаришами, які знайомі вже майже 30 років.

Черенкова розповіла, що Бурляй щомісяця сплачує їй за оренду заміського будинку 18 тисяч гривень. Однак рієлтор Олександр Тімонович зауважив журналістам, що така сума значно нижча за ринкову – подібні будинки зазвичай коштують від 3000 до 3500 доларів на місяць.

Сам Бурляй підтвердив, що орендна плата занижена, але пояснив це тим, що його товариш Павло Гусак "попросив доглядати будинок і за якісь символічні гроші пожити у ньому".

Яким майном володіє Бурляй

Журналісти також встановили, що у січні 2024 року теща Бурляя придбала дві однокімнатні квартири в новому ЖК у Борисполі. За даними з держреєстру, кожна квартира коштувала 435 тисяч гривень, хоча зараз подібні квартири продаються приблизно по 1,4 мільйона гривень.

Журналісти розповіли, що у цих квартирах триває ремонт, замовником якого виступає сам Бурляй. Він зазначив, що кошти на ремонт позичив у товариша.

Я просто позичив гроші й зараз робимо ремонт, щоб здавати їх (квартири, – 24 Канал) Оце товариш просто дав під такі умови, що зробиться ремонт, і після того, як вони будуть готові до здачі в оренду, ця орендна плата буде йти йому,

– пояснив Бурляй.

Водночас він відмовився відповісти на запитання, чому позика не відображена в його декларації і яку суму він позичив.

Також відомо, що у 2024 році дружина Бурляя Світлана та її діти отримали право власності на квартиру у Вишгороді. Оренду цієї ж квартири у Міністерства внутрішніх справ України Юрій Бурляй декларував з 2015 року.

Журналісти нагадали, що раніше Бурляй працював у поліції і під час трагедії в Княжичах був затриманий за підозрою в участі в угрупованні, яке обвинувачують у кількох розбійних нападах та крадіжках. Справу досі розглядає Броварський суд, де Бурляй фігурує як обвинувачений.

Згідно з експертною оцінкою, така квартира у Вишгороді зараз коштує понад 5 мільйонів гривень. У цьому ж будинку у 2023 році Світлана Бурляй придбала паркомісце за 229 тисяч гривень. Імовірно, саме у цій квартирі сім’я проживала багато років до переїзду у котедж під Києвом.

За даними декларації, сім’я Юрія Бурляя володіє значним автопарком вартістю 2,8 мільйона гривень. У 2024 році вони придбали два авто Volkswagen Touareg 2021 року випуску та мотоцикл Honda NC750XD.

Експерти зауважують, що офіційних доходів Бурляя навряд чи вистачило б на покриття таких значних витрат за останні роки.

До слова, раніше журналісти регіонального видання Херсонщини "Мост" розповіли, що ексочільник Херсонської МВА Роман Мрочко приховує купівлю розкішного палацу під Києвом. Його вартість оцінюють у 300 – 500 тисяч доларів.