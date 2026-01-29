Був мужнім, щирим і відданим патріотом: на фронті загинув молодий воїн Юрій Дем'яненко

Україна має ще одну важку втрату на фронті. Загинув захисник Юрій Дем'яненко 2000 року народження з Київщини.

Про це повідомляє Рокитнянський центр соціальної підтримки дітей та сімей "Чебурашка", вихованцем якого був полеглий воїн.

Що відомо про Юрія Дем'яненка?

Військовий був командиром відділення безпілотних літальних комплексів.

У Рокитнянському центрі підтримки дітей та сімей розповіли, що він завжди був прикладом для хлопців, а для найменших – справжнім наставником і майже батьком.

На нього можна було покластися в будь-якій ситуації. Юрій виріс мужнім, щирим і відданим патріотом України, був нашою підтримкою і опорою навіть у дорослому житті,

– додали там.

Загинув воїн 26 січня 2026 року, виконуючи бойове завдання у Донецькій області.

"Він віддав своє життя за нашу свободу, за мирне майбутнє дітей, яких так любив і оберігав", – додали у закладі, висловивши вдячність за мужність, відданість та велике серце.

