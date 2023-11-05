Дружину, тримісячну доньку й тещу вбила російська ракета: на війні загинув одесит Юрій Глодан

Український військовослужбовець Юрій Глодан загинув на фронті під час виконання бойового завдання з боротьби з окупантами. До того, як чоловік пішов на фронт, його дружину, тримісячну доньку та тещу вбила російська ракета в Одесі.

Про смерть чоловіка стало відомо 5 листопада. Його тіло на фронті змогли пізнати побратими за хрестиком, який носив одесит.

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Юрій Глодан загинув на фронті

Про загибель чоловіка повідомив співвласник мережі кондитерських магазинів та кафе Make My Cake – Олександр Яковенко. В одній із кондитерських Глодан працював до загибелі своєї родини.

Юрій Глодан загинув на війні / Фото з фейсбуку й інстаграму Юрія Глодана

Яковенко зазначив, що хоч і не спілкувався з чоловіком близько, однак зазначив, що саме він робив відомі в Одесі пасхи від кондитерської. День, коли загинула його родина, був першим його вихідним, тоді він вийшов у магазин, а коли повернувся, то "його світ був зруйнований".

23 квітня 2022 року в його сім'ю прийшов "русскій мір" – російська ракета зруйнувала житловий комплекс "Тірас" в Одесі. Трагедія відібрала життя тримісячної Кіри Глодан, її мами Валерії та бабусі Людмили – це сім'я Юри,

– написав Яковенко.

Співвласник кондитерської наголосив, що Юрій вчинив як гідний чоловік української нації, а саме – пішов служити в лави ЗСУ. Зокрема, спочатку він проходив службу в "Азові", а потім у 3-й штурмовій бригаді.

"Сьогодні ми дізналися, що він загинув, захищаючи свою країну. Світла пам'ять, людина з великим серцем", – розповів чоловік.



Юрій Глодан загинув на фронті / Фото з фейсбуку Олександра Яковенка

Наостанок він наголосив, що саме так зараз виглядає центр Європи у 21 столітті. Від також відзначив, що це лише одна з історій української родини.

Підтвердив смерть чоловіка й очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Він наголосив, що чоловік, втративши найдорожче, загинув, захищаючи українців.

Вічна пам'ять Герою та щирі співчуття рідним і близьким,

– сказав Кіпер.

У військового в Одесі загинула родина від атаки ракетою

Російські загарбники 23 квітня 2022 року пустили по Одесі крилаті ракети. Так, одна з них влучила по житловому будинку у комплексі "Тірас" у місті.

Внаслідок атаки загинули 8 осіб, серед яких були дружина, теща й тримісячна донька військового. Він у коментарях журналістам казав, що під час атаки бетон у будинку розірвало, а люди, що перебували там, просто не могли вижити.

Глодан наголошував, що такої жінки, якою була його дружина, йому більше не знайти. Він також важко переживав втрату своїх членів родини.

"Я плакав від щастя, коли у нас народилася донечка. І просто зараз мені дуже важко усвідомити те, що моєї дитини, дружини й тещі більше немає", – підкреслив військовий.

Глодан прокоментував загибель своєї родини в Одесі / Відео BBC

Він зазначив, що просто не встиг їх вивести з будинку. За його словами, для нього тоді "весь світ просто помер перед очима".