Очільник Львівської облради Юрій Холод став учасником телешоу "МастерШеф"

Виконувач обов'язків голови Львівської обласної ради Юрій Холод став учасником популярного кулінарного телешоу. Він взяв участь у шоу "МастерШеф" на каналі СТБ.

Про це стало відомо з випуску нового сезону кулінарного шоу, який вийшов в ефір ввечері 10 лютого, інформує 24 Канал.

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Керівник Львівської облради став учасником телешоу "МастерШеф"

Голова Львівської облради під час відбору приготував яворівський пиріг і розповів, що він внесений до культурної спадщини ЮНЕСКО.

Крім цього, Юрій Холод подарував ведучим яворівські іграшки на ялинку, також внесені до національного переліку культурної спадщини.



Юрій Холод став учасником "МастерШеф": дивіться відео

Це наша історія, такі іграшки на Львівщині робить, може, з 10 господинь. Якщо ми живемо в Україні і продовжуємо підтримувати Україну, то маємо робити такі подарунки, тому що це наша історія,

– сказав Юрій Холод.

Що відомо про Юрія Холода

Це вже 13-й сезон кулінарного реаліті-шоу, що виходить на телеканалі СТБ із 2011 року.

Юрій Холод був заступником голови Львівської ОВА Максима Козицького з 2019 року. Вже в 2020 році він став депутатом Львівської облради і заступником голови ЛОР Ірини Гримак.

Холод почав виконувати обов'язки голови ЛОР після відставки Ірини Гримак.

32-річному Юрію Холоду, як і низці депутатів Львівської облради, вручали повістки в 2023 році.

Відомо, що раніше Юрій Холод фігурував у журналістських розслідуваннях про втечу військовозобов'язаних чоловіків за кордон за допомогою системи "Шлях" і зникненні 10 тисяч аптечок для військових, які передали в Україну американські волонтери.