Очільник Львівської облради Юрій Холод став учасником телешоу "МастерШеф"
Виконувач обов'язків голови Львівської обласної ради Юрій Холод став учасником популярного кулінарного телешоу. Він взяв участь у шоу "МастерШеф" на каналі СТБ.
Про це стало відомо з випуску нового сезону кулінарного шоу, який вийшов в ефір ввечері 10 лютого, інформує 24 Канал.
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Керівник Львівської облради став учасником телешоу "МастерШеф"
Голова Львівської облради під час відбору приготував яворівський пиріг і розповів, що він внесений до культурної спадщини ЮНЕСКО.
Крім цього, Юрій Холод подарував ведучим яворівські іграшки на ялинку, також внесені до національного переліку культурної спадщини.
Юрій Холод став учасником "МастерШеф": дивіться відео
Це наша історія, такі іграшки на Львівщині робить, може, з 10 господинь. Якщо ми живемо в Україні і продовжуємо підтримувати Україну, то маємо робити такі подарунки, тому що це наша історія,
– сказав Юрій Холод.
Що відомо про Юрія Холода
Юрій Холод був заступником голови Львівської ОВА Максима Козицького з 2019 року. Вже в 2020 році він став депутатом Львівської облради і заступником голови ЛОР Ірини Гримак.
Холод почав виконувати обов'язки голови ЛОР після відставки Ірини Гримак.
32-річному Юрію Холоду, як і низці депутатів Львівської облради, вручали повістки в 2023 році.
Відомо, що раніше Юрій Холод фігурував у журналістських розслідуваннях про втечу військовозобов'язаних чоловіків за кордон за допомогою системи "Шлях" і зникненні 10 тисяч аптечок для військових, які передали в Україну американські волонтери.