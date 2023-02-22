Росіяни можуть завдавати непрогнозованих ударів, – Ігнат про недавню повітряну тривогу в Україні

В Україні зранку 22 лютого оголошували масштабну повітряну тривогу. Причиною повітряної тривоги був зліт російських літаків.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише 24 Канал. За його словами, близько 9 ранку злетів МіГ-31 поряд з літаком далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

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В Україні оголошували повітряну тривогу через МіГ-31

Ігнат наголосив, що інформації про пуски ракет не було. Причому він зазначив, що МіГ-31 злетів з аеродрому Мачулищі. Речник повідомив, що тривалість польоту МіГ-31К, який є носієм "Кинджалів", зазвичай півтори години.

Сили ППО у бойовій готовності незалежно від дати

. В Україні вже оголосили відбій повітряної тривоги . Під час тривоги росіяни атакували Харків.

Ігнат розповів, що посилення української ППО йде незалежно від того, що відбувається. За його словами, армія посилюється, отримуючи нові зразки зброї.

Зокрема, він нагадав, що 21 лютого прем'єрка Італії Джорджія Мелоні в Києві анонсувала поставку FSAF SAMP/T. Ці системи дозволять силами ППО збивати балістичні ракети.

Немає значення для захисників неба, чи це якась сакральна дата, чи якийсь інший день. Готовність завжди постійна. Пункти управління, командні пункти та навіть мобільні бригади – всі Сили оборони в готовності 24/7,

– сказав Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ наголосив, що росіяни можуть завдавати непрогнозованих ударів, як це сталося вночі 16 лютого, коли окупанти випустили "Калібри".

Крім того, Ігнат припустив, що, можливо Росія змінить стратегію ударів, адже не змогла втілити плани щодо знешкодження критичної інфраструктури України.

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