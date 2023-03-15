Масова атака з неба до роковин вторгнення: у Повітряних силах розповіли, чому цього не сталось

Напередодні роковин повномасштабної війни Росії з Україною чи не зі всіх щілин лунали панічні твердження про бомбардування українських міст з неба. Однак навіть якби росіяни захотіли це зробити, то в них нічого не вийшло б.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. До слова, Ігнат ще 21 лютого запевнив, що ніякої масованої атаки сотнями літаків не буде.

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Чому інформаційний простір заповнила паніка

За словами речника Повітряних сил, пояснення просте – про "скупчення ворожої авіації довкола українських кордонів" написало Financial Times.

Коли поважне видання пише такі речі – вони підхоплюються і стають мейнстримом у всьому світі, адже тема цікава. Чому ні – роковини вторгненням, масована атака, "можем павтаріть",

– каже військовий.

Ігнат додає, що наша ППО зараз не в тих умовах, що у перші дні вторгнення. А відтак, російська авіація не залетить до України, бо знає, що буде збита.

Зараз кожен підрозділ Сил оборони має свою невелику ППО, тому масована атака літаками була б неможливою, каже речник.

Нагадаємо, що Financial Times писало про те, що Росія знову накопичує авіацію. Ігнат розповів, що авіаційне угруповання ворога як було у кількості 750, так і залишається у такій кількості.

"На місце втраченої техніки прибуває нова. Вони нас атакують з різних аеродромів, а їх близько 40 – Білорусь, окуповані території, Росія. Не можна аеродроми стягнути до кордонів. Аеродроми де були, там і є. Ворожа авіація переміщується відповідно до завдань", – коментує ситуацію речник.

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Повне інтерв'ю з Юрієм Ігнатом читайте вже 16 березня о 7:00 на 24 Каналі.

15 березня воїни 93-ї бригади Збройних Сил знищили літальний апарат Су-24 окупантів. До слова, у мережі з'явились повідомлення від військових про те, що літак, який збили ЗСУ, був у розпорядженні бійців приватного батальйону "Вагнера".

Інформацію станом на 19:00 підтвердив Генштаб ЗСУ. Загалом упродовж доби сили оборони завдали 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки загарбників.

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