Заправляв російські танки та вивозив зерно: депутату з Херсонщини вручили підозру

Брат екснардепа-зрадника Ковальова отримав підозру. СБУ встановила, що він співпрацював з окупантами і навіть допомагав їм у їхніх злочинах.

Служба безпеки зібрала докази державної зради на депутата Херсонської облради Юрія Ковальова. Наразі він входить до складу окупаційної так званої "держдуми Херсонської області" від путінської партії "Єдіная Росія" і продовжує сприяти збройній агресії Росії проти України.

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Що відомо про Юрія Ковальова

Фігурант є старшим братом колишнього нардепа-зрадника Олексія Ковальова, який після окупації обласного центру публічно підтримав "приєднання" регіону до Росії і став "заступником" гауляйтера Сальдо "з питань сільського господарства".



Використовуючи "статус" свого брата, Юрій Ковальов "переорієнтував" на потреби країни-агресора понад 20 підконтрольних компаній у регіоні. Для цього здійснив їхню "перереєстрацію" за російським законодавством.



Серед них – місцевий агрохолдинг, який цього року переправив у Росію майже 35 тисяч тонн українського зерна на загальну суму 140 мільйонів гривень.



Також встановлено, що за вказівкою Юрія Ковальова підконтрольні йому автозаправні станції поза чергою обслуговували пальним російську військову техніку, зокрема ворожі танки та бронемашини.



Крім того, компанії фігуранта активно постачали "продпайки" для російських загарбників, які перебувають на російських блокпостах в окупованій частині регіону.



На додачу, підприємства Юрія Ковальова регулярно фінансують бюджет Росії у вигляді сплати "податків" та "зборів". Лиш серпень 2022 року одна з його агрокомпаній перерахувала на користь загарбників майже 3 мільйона російських рублів.

Зловмисника буде покарано

На підставі зібраних доказів Юрію Ковальову повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

В СБУ зазначили, що оскільки Ковальов перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. Зловмисника буде знайдено і покарано.