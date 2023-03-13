Після скандалу з Шевченківською премією глава комітету Юрій Макаров подав у відставку

Цього року лауреатів Шевченківської премії вперше в її історії не оголосили 9 березня. Наступного дня голова комітету премії Юрій Макаров пояснив, що чинні номінації вирішили доповнити додатковим конкурсом "За внесок у перемогу".

Саме тому, за словами Макарова, лауреатів премії вирішили оголосити разом з новими 22 травня – в день перепоховання Кобзаря. Проте через це у суспільстві спалахнув скандал. Саме тому 11 березня Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка таки назвав імена лауреатів.

Важливо Серед лауреатів Портников і Цілик: оголосили переможців Шевченківської премії 2023 року

Що сказав Макаров щодо скандалу

Оголошення лауреатів скандалу не припинило. Адже на сайті президента України так і не з'явився традиційний наказ, у якому перелічують переможців.

Через інцидент Юрій Макаров пояснив, що 9 березня він як глава Комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка виступив з ініціативою доповнити список номінацій додатковими преміями "За внесок у перемогу".

Письменник запевнив, що виходив з того, що цього року комітет не визнав за можливе присудити нагороду у двох номінаціях "театральне мистецтво" та "візуальне мистецтво": "...А тимчасом від початку повномасштабної війни з'явилася неймовірна, неуявна кількість вартісних мистецьких творів, проєктів і явищ, які робляться на ентузіазмі й у буквальному сенсі наближають нашу перемогу".

Юрій Макаров розповів, що Офіс Президента підтримав його пропозицію та затримав оприлюднення результатів конкурсу 2023 року, щоб оголосити переможців усіх разом 22 травня. Однак, за словами Макарова:

представники мистецької спільноти та громадяни сприйняли це як політичну спекуляцію, намагання влади призначити "своїх" висуванців або применшити вагу вже визначених лавреатів;

його спроби пояснити своє бачення, прокоментувати реальний хід подій, чи навіть виправдатись – не почули.

Ба більше, не підтримали Макарова і його колеги – члени Комітету з Національної премії. Адже, на їхню думку, такий вчинок призведе до девальвації найвищої державної нагороди та підірве довіру до неї. Проте журналіст сказав, що не погоджується з ними.

Тим не менше, оскільки я мимоволі виступив "збудником" нікому не потрібних конфліктів у команді й, на жаль, значно ширше, обурення небайдужих громадян, після довгих роздумів не бачу іншого виходу, як скласти з себе повноваження голови й члена Комітету з національної премії імені Тараса Шевченка,

– написав Макаров.

Він також заявив, що йде з почесної посади з відчуттям того, що їхня попередня спільна праця сприяла зміцненню та оновленню вітчизняної культури.

Коротко про скандал з Шевченківською премією