"Передає теплі вітання": з'явилося перше фото Юрія Макарова після нападу
- 16 квітня невідомий напав на журналіста Юрія Макарова у Солом'янському районі Києва, поранивши його ножем.
- Макаров перебуває у лікарні, поліція відкрила кримінальне провадження і розшукує зловмисника.
Увечері 16 квітня невідомий напав на журналіста та виконавчого продюсера Суспільне Мовлення Юрія Макарова. Нині журналіст перебуває у лікарні.
Колишня членкиня правління Суспільного, відповідальної за інформаційне мовлення та діджитал-платформи, Тетяна Кисельчук опублікувала світлину з постраждалим Юрієм Макаровим. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку Кисельчук у мережі.
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Перше фото Макарова після нападу
Кисельчук опублікувала світлину з Юрієм Макаровим, зроблену у лікарні. На ній журналіст разом з головою управління Суспільного Миколою Чернотицьким та Тетяною Кисельчук перебуває у палаті.
Юрій Володимирович передає всім теплі вітання. З ним все добре, враховуючи контекст. Жартує, як завжди. Кажемо: "Юра, а якщо це рука Кремля?". Юра: "Ну тоді в них драматичні проблеми з кадрами",
– додала журналістка, коментуючи стан Макарова.
Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нападу на журналіста. Відомо, що Юрія Макарова поранили біля одного з житлових комплексів Солом'янського району Києва. Зловмисник несподівано вдарив його ножем і втік з місця подій.
Сам Макаров перебуває у важкому стані, однак загрози життю немає.
Макаров уже дав свідчення та розповів деталі нападу. Наразі правоохоронці встановлюють особу нападника.