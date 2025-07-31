Правоохоронці завершили розслідування справи щодо нападу на журналіста Юрія Макарова. Там заявили, що чоловік поранив сам себе.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

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Що ж сталося у вечір замаху на Макарова?

Так, подія сталася ввечері 16 квітня 2025 року біля житлового комплексу в Солом’янському районі. За словами 69-річного журналіста, до нього підійшов невідомий та вдарив ножем, внаслідок чого Юрій Макаров отримав поранення в області ребра і руки.

Поліція ретельно опрацювала відео з усіх наявних камер спостереження, опитали свідків та провели слідчий експеримент. Виявилося, що у момент ймовірного нападу поряд з журналістом не було нікого.

Поліція вилучила ймовірне знаряддя злочину – ніж та чохол до нього, який знайшли неподалік, та скерувала усе на експертизу.

За результатами експертного дослідження, зразки ДНК, відібрані із речових доказів, належать виключно потерпілому, що вказує на те, що тілесні ушкодження чоловік завдав собі самостійно,

– заявили у поліції.

Юрій Макаров пройшов комплексну судову психолого-психіатричну експертизу. За її результатами встановили, у момент заподіяння поранень чоловік мав гостру реакцію на стрес, що могло впливати на його дії. Потерпілий визнав висновки експертизи.

Що каже про висновки Юрій Макаров?

На своїй сторінці у фейсбук Макаров опублікував допис, у якому заявив, що на тлі "неординарних пригод" з’явилися підозри в серйозних порушеннях мозку на кшталт пухлини або початкової стадії хвороби Альцгеймера – що, на щастя, не підтвердилося.

Декілька фахівців незалежно одне від одного дійшли висновку, що мої проблеми скороминущі й викликані втратою крові, хірургічним втручанням, низьким гемоглобіном плюс специфічною анатомією судин головного мозку, які даються взнаки вже багато років,

– зазначив він.

Наразі у планах у Юрія пропити ліки й повернути собі фізичний тонус. Стосовно обставин нападу, то журналіст вирішив не коментувати висновки слідства. Поліція ж натомість не втручається в його здоров’я.