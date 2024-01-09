Був людиною-легендою: під Києвом помер Юрій Некрасовський, який дивом вижив у Маріуполі
Джерело:0629com.ua
Стало відомо, що журналіст Юрій Некрасовський помер 7 січня. Чоловік пережив блокаду Маріуполя.
Юрій Некрасовський втратив свою квартиру під час бомбардувань. Під Києвом журналісту виділили окремий модульний будиночок, однак у новому домі чоловік встиг прожити лише два дні.
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Пережив блокаду Маріуполя
Коли почалося повномасштабне вторгнення, Некрасовський перебував у Маріуполі. Вже у перші дні війни окупанти вщент зруйнували 9-поверховий будинок, де мешкав журналіст. Тоді згоріли його філателістична колекція, реліквії, а також кіт. Самого чоловіка врятували сусіди – допомогли дістатися укриття. Згодом Некрасовського, який не міг ходити, донесли до лікарні, де ворог організував військовий шпиталь.Довідка: Юрій Некрасовський – маріупольський інженер, журналіст, письменник, автор декількох книг. Започаткував у місті один з перших туристичних клубів і розвивав туризм спочатку на Азовмаші, а потім і на міському рівні. У Маріуполі вважався людиною – легендою.
За словами журналіста, там росіяни морили його голодом. Один раз на день вони видавали склянку "супу" з 4 – 5 макаронів, 2 – 3 шматочків картоплі, 100 грамів хліба і 100 грамів гарячої води.
Некрасовський розповідав, що міг померти з голоду і навіть почав про це мріяти. Журналіст тоді втратив 14,5 кілограмів.
Він пробув у лікарні два тижні. А потім йому допомогла жінка, яка впізнала Некрасовського. Вона організувала його вивезення на підконтрольну Україні територію.
Помер відомий український артист Віталій Білоножко
- Вночі 9 січня пішов з життя відомий український артист Віталій Білоножко. Йому було 70 років.
- За словами дружини артиста, чоловік помер у лікарні від зупинки серця.
- Білоножко був солістом Київського театру естради на Подолі та Держтелерадіо України.
- Спільно із дружиною Віталій заснував міжнародний фестиваль родинної творчості "Мелодія двох сердець".
- У грудні 1995 року чоловік отримав звання народного артиста України.