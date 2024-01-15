До журналіста, який розслідував "яйця по 17 грн", ломилися в квартиру: за справу взялася поліція

Журналіст-розслідувач Юрій Ніколов повідомив, що у неділю, 14 січня, у його помешкання ломилися невідомі. Вони намагалися залякати журналіста.

При цьому самого Ніколова у цей час не було вдома. За його словами, невідомі налякали його стареньку маму.

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До кваритири Ніколова ломилися невідомі

Ніколов розповів, що 14 січня йому і його сусідам "влаштували скандал". Невідомі люди ломилися у двері, кричали, щоб журналіст "йшов служити" та обклеїли двері папірцями.

Мене не було вдома, ходив до друга дивитись фінал турніру зі снукеру ... Тому ці ур*ди лише налякали мою стареньку маму, що після онкології живе зі мною, бо більше ні з ким — другий син в Авдіївці, дорослий онук — на Куп’янському напрямку,

— написав Ніколов.

Він додав, що через 15 хвилин після інциденту на телеграм-каналі "Карточний офис" з'явився про це пост.

У пості стверджується, що "військові приїхали з нуля на ротацію і вирішили передати повістку одному відомому журналісту, який кілька років харчувався з рук російського бізнесмена вірменського походження, втік із Києва на початку повномасштабного вторгнення, а після повернення вирішив вдати, що нічого цього не було".

Хто б міг залякувати журналіста

Ніколов заявив, що йдеться про залякування журналіста. У коментарі hromadske Ніколов припустив, що ці люди можуть бути пов'язаними або з російськими окупантами, або з "якимись недолугими хворими на голову корупціонерами", які у спробі залякати журналіста "підставили президента Зеленського та Офіс Президента".

На його думку, "бенефіціарами в цій історії є російські вороги". Він також додав, що зараз радиться з юристом, як діяти далі й реагувати на цей інцидент.

Поліція проводить перевірку

У поліції Києва зазначили, що вони перевіряють факт погроз журналісту.

Так, в поліції повідомили, що проводячи моніторинг в одній із соціальних мереж, "поліцейські виявили публікацію щодо погроз одному з представників медіа".

Відомо, що поліцейські зареєстрували виявлену інформацію до Журналу Єдиного обліку заяв та повідомлень.