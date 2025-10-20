В Івано-Франківську невідомий хлопець напав на фотокореспондента Юрія Рильчука, коли той фотографував вулицю міста на телефон. Лише через кілька днів кореспонденту вдалось пройти судову експертизу.

Інцидент стався 14 жовтня на вулиці Любомира Гузара в Івано-Франківську, повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне Івано-Франківськ.

Дивіться також Перше українське місто ввело заборону на рух електросамокатів у центрі

Що фотографував кореспондент?

За словами фотокореспондента видання "Укрінформ" Юрія Рильчука, він фотографував на телефон дорогу, в той час, як повз проїжджали хлопець з дівчиною на самокаті.

Там на дорозі – калабаньки, ліхтарі, таке цікаве контурне освітлення було. Здалеку на самокаті їхав хлопець з дівчиною. На чорному самокаті – не на прокатному. Я зняв,

– каже Рильчук.



Нападники на кореспондента / Юрій Рильчук

Нападник спочатку проїхав повз, а фотограф розвертався йти в сторону дому, однак не встиг. Хлопець повернувся і без жодних попереджень почав лупцювати фотографа ногами та руками. Якби той не закрив обличчя, зловмисник міг зламати ще ніс та щелепу.

За словами чоловіка, йому вдалось збити з ніг хлопця та втекти до найближчого супермаркету, де він викликав поліцію та швидку допомогу.

У шпиталі Рильчуку зробили рентген та зашили голову.

Потім "виходжував" постанову на судмедекспертизу. Хотів якнайшвидше тілесні ушкодження зняти, але з тією бюрократією вдалося аж 17 жовтня,

– розповідає чоловік.

Що відомо про зловмисників та покарання?

За словами потерпілого, на місці нападу були дві камери відеоспостереження з різних сторін вулиці, тож впізнати нападника можна.

Окрім того, Юрій Рильчук розповів, що під час бійки ненавмисно підібрав блейзер нападника, залишивши свою шапку на місці. Він вважає, що можна було б залучити службових собак, які за запахом допомогли б виявити нападника.

Поліціянти вже відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження. За дане правопорушення передбачається штраф 850 гривень, громадські роботи або виправні роботи строком до одного року.

Журналіст закликає провести справедливе розслідування – його хвилює не лише травма, а й те, що в безпечному місті хто-завгодно може стати жертвою нападу.

Він наголошує, що Франківськ має дізнатися імена винних.

Які останні випадки нападів на вулицях українських міст?