Рада звільнила Юрія Буглака: член ЦВК перебрався до Маямі "на дистанційку"

7 лютого у Верховній Раді провели кілька важливих голосувань. Одне з них стосувалося звільнення Юрія Буглака – члена ЦВК, який виїхав з України до повномасштабного вторгнення.

Про це у своєму телеграмі розповів народний депутат Ярослав Железняк. Він зауважив, що відповідне голосування відбулося через 7 місяців з моменту публікації розслідування "Схем" про Юрія Буглака.

Читайте також Рада підтримала відставку Лапутіної: роботу міністерства визнали незадовільною

Члена ЦВК звільнили з посади

Віднині він більше не є членом ЦВК. За це свій голос віддали 300 народних депутатів. Сам же Юрій Буглак став знаменитим завдяки розслідуванню, яке отримало красномовну назву "Дистанційка з Маямі".

Що відомо про Юрія Буглака

Відомо, що він виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення. Член ЦВК не лише не повернувся до України. Він також продовжив отримувати заробітну платню.

Як зазначали журналісти "Схем", уже колишній член ЦВК, мешкає з родиною в американському штаті Флорида. Вони оселилися у містечку Голлівуд неподалік Маямі.

За наявною інформацією, впродовж 2022 року Юрій Буглак отримував заробітну платню та інші виплати. Загалом йому надійшло півтора мільйона гривень.

Зокрема, йдеться про матеріальну допомогу з державного бюджету "для вирішення соціально-побутових питань". Крім того, з весни 2023 року Буглак взяв декретну відпустку, яка передбачає збереження посади.

У коментарі "Схемам" він заявляв, що має на це "особисті обставини". Також додав, що, на його думку, законодавство України він не порушував.

Мовляв, виїхав до повномасштабного вторгнення. І що ЦВК перейшла на дистанційну роботу з 24 лютого 2022 року.