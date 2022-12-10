Герой України та син героя: у Львові попрощалися з Юрієм Шухевичем

10 грудня 2022, 14:50
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Джерело:

Максим Козицький

У Львові 10 грудня попрощалися з Юрієм Шухевичем. Він пішов з життя 22 листопада.

Юрій Шухевич – син Романа Шухевича – помер на 90-у році життя у Мюнхені. Там герой перебував на лікуванні. 

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Причину смерті Шухевича наразі не розкривають. Здоров'я чоловіка підірвали тривалі роки заслання у радянських таборах. Попрощалися з Шухевичем у Львові. Деталі розповів Максим Козицький.

Герой України, політичний діяч, дисидент, політв'язень, член Української Гельсінської Групи, син генерал-хорунжого Романа Шухевича. Сьогодні Львівщина попрощалася з Юрієм Шухевичем. Вічна пам'ять,
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Прощалися з героєм у Гарнізонному храмі. Поховали героя на Личаківському цвинтарі. 

Що вдіомо про Юрія Шухевича

  • Юрій Шухевич – син легендарного Романа Шухевича. Народився у селі Оглядів (Червоноградський район) –Львівщина. Увійшов в історію як політик, дисидент, нардеп України VIII скликання, член Української Гельсінської Групи.
  • 28 років провів у таборах. 
  • Влітку 2006 року його удостоїли звання Героя України. 
  • За декілька днів до початку повномасштабного нападу Росії на Україну спрогнозував, що ця війна стане початком розвалу Росії.

Автор: Мар'яна Бекало