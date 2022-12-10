Герой України та син героя: у Львові попрощалися з Юрієм Шухевичем
Джерело:Максим Козицький
У Львові 10 грудня попрощалися з Юрієм Шухевичем. Він пішов з життя 22 листопада.
Юрій Шухевич – син Романа Шухевича – помер на 90-у році життя у Мюнхені. Там герой перебував на лікуванні.
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Причину смерті Шухевича наразі не розкривають. Здоров'я чоловіка підірвали тривалі роки заслання у радянських таборах. Попрощалися з Шухевичем у Львові. Деталі розповів Максим Козицький.
Герой України, політичний діяч, дисидент, політв'язень, член Української Гельсінської Групи, син генерал-хорунжого Романа Шухевича. Сьогодні Львівщина попрощалася з Юрієм Шухевичем. Вічна пам'ять,
– мовиться у повідомленні.
Прощалися з героєм у Гарнізонному храмі. Поховали героя на Личаківському цвинтарі.
Що вдіомо про Юрія Шухевича
- Юрій Шухевич – син легендарного Романа Шухевича. Народився у селі Оглядів (Червоноградський район) –Львівщина. Увійшов в історію як політик, дисидент, нардеп України VIII скликання, член Української Гельсінської Групи.
- 28 років провів у таборах.
- Влітку 2006 року його удостоїли звання Героя України.
- За декілька днів до початку повномасштабного нападу Росії на Україну спрогнозував, що ця війна стане початком розвалу Росії.