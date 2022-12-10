Герой України та син героя: у Львові попрощалися з Юрієм Шухевичем

У Львові 10 грудня попрощалися з Юрієм Шухевичем. Він пішов з життя 22 листопада.

Юрій Шухевич – син Романа Шухевича – помер на 90-у році життя у Мюнхені. Там герой перебував на лікуванні.

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Причину смерті Шухевича наразі не розкривають. Здоров'я чоловіка підірвали тривалі роки заслання у радянських таборах. Попрощалися з Шухевичем у Львові. Деталі розповів Максим Козицький.

Герой України, політичний діяч, дисидент, політв'язень, член Української Гельсінської Групи, син генерал-хорунжого Романа Шухевича. Сьогодні Львівщина попрощалася з Юрієм Шухевичем. Вічна пам'ять,

– мовиться у повідомленні.

Прощалися з героєм у Гарнізонному храмі. Поховали героя на Личаківському цвинтарі.

Що вдіомо про Юрія Шухевича