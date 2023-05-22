Зона безпеки на кордоні: Юсов розповів про важливість демілітаризації Бєлгородщини

Створення безпечної зони у прикордонних областях необхідно не лише українцям, а й росіянам. У Головному управлінні розвідки пояснили, чому це потрібно обом країнам.

Речник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону пояснив, наскільки важливим для України є звільнення 100-кілометрової зони біля кордонів. Він назвав декілька причин демілітаризації Бєлгородської області, повідомляє 24 Канал.

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Причини створення зони безпеки

Юсов наголосив, що сьогоднішні події на Бєлгородщині активізують і актуалізують створення такої "зони безпеки" – демілітаризованої зони. Речник ГУР МО назвав декілька причин формування такої зони. По-перше, вона абсолютно в інтересах звичайного українського мирного населення та держави України. Ворог останнім часом все частіше використовував прикордонні території росіян для терористичних атак і ракетних обстрілів, від яких гинуть мирні жителі й нищиться цивільна інфраструктура.

По-друге, така "зона безпеки" необхідна й самим росіянам у Бєлгородській та інших областях.

Але так само створення цієї демілітаризованої зони, зони безпеки буде в інтересах місцевого населення Бєлгородщини або інших прикордонних територій. Це означає, що російські несправні бомби більше не будуть падати на їхні оселі. Це означає, що п'яні окупаційні солдати не будуть безчинствувати у їхніх населених пунктах,

– пояснив Юсов.

У ГУР МО підкреслили, що ця зона безпеки буде для всіх – і для жителів прикордонних територій Росії так само.

Добровольці створюють смугу безпеки

У подіях у Бєлгородській області росіяни почали звинувачувати "українські ДРГ", проте Україна відкидає подібні звинувачення. Юсов заявив, що російські добровольці створюють так звану "смугу безпеки" для захисту цивільних українців.

У ГУР МО підкреслили, що спецоперацію на території Росії проводять виключно росіяни. Окрім того, у легіоні "Свобода Росії" заявили, що своїми діями створюють демілітаризовану зону.

"Ситуація складна, легіон та РДК створюють демілітаризовану зону на кордоні з Росією, звідки вони (російські війська – 24 Канал) не зможуть обстрілювати Україну. Надалі – рухаємося до звільнення всієї Росії від путінського диктату та припинення злочинної війни", – заявили добровольці.