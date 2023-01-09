Нас ще більше: на ютубі 24 Каналу вже 4 мільйони підписників
Ютуб 24 Каналу продовжує завойовувати прихильність читачів, щодня кількість наших підписників росте. Станом на початок нового 2023 року на акаунті 24 Каналу в ютубі вже понад 4 мільйони користувачів.
Хоча лише 4 місяці тому ми подолали позначку в 3 мільйони. Ще раніше ютуб 24 Каналу отримав "золоту кнопку". Все завдяки довірі читачів, які щодня переглядають десятки відео на нашому ютубі.
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І от вже на початку січня 2023 року нам вдалося завоювати прихильність 4 мільйонів користувачів.
Зазначимо, що 24 Канал є найпопулярнішим каналом серед українських ЗМІ на YouTube. Наша редакція цілодобово працює для того, щоб оперативно та якісно інформувати наших читачів, зокрема про найголовніше – ситуацію на фронті.
На ютуб 24 Каналу підписалися вже 4 мільйони користувачів / Скриншот
І ми не збираємося зупинятися. Щодня нас дивляться понад 50 мільйонів користувачів. За це ми не можемо не подякувати нашим читачам. Вдень і вночі журналісти 24 каналу працюють над тим, аби ви найпершими дізналися актуальну інформацію про ситуацію в Україні та світі.
Кожного дня на ютубі 24 Каналу відбуваються різноманітні стріми з політиками, воєнними експертами, міжнародними оглядачами та іншими гостями. Ведучі розповідають про найактуальніші новини навіть під час масованих ракетних атак – запускають стріми з укриттів.
Дякуємо читачам за довіру
Свій канал на ютубі ми створили ще 5 лютого 2006 року, однак тоді ставки на нього ніхто не робив. Сам ютуб спочатку був лише платформою, де можна зберігати матеріали журналістів.
Втім, з часу заснування до 2015 року нам вдалося залучити 100 тисяч підписників та отримати "срібну кнопку". Насамперед – завдяки впізнаваності телевізійного 24 Каналу.
А півтора роки тому – в серпні 2021 – колектив 24 Каналу отримав "золоту кнопку". А свій перший мільйон підписників ми отримали 6 липня 2021 року.Дякуємо, що довіряєте та обираєте наш контент! Редакція каналу 24 перевіряє всю інформацію і повідомляє тільки правду своїй аудиторії. А тих, хто ще чомусь не з нами, запрошуємо долучитися до нашого акаунту на ютубі за цим посиланням.
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