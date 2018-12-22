Ювентус – Рома: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Італії
Центральним матчем 17-го туру чемпіонату Італії стане гра туринського "Ювентуса" проти "Роми". Букмекери оцінили шанси кожної з команд у цьому матчі.
Поєдинки між "зебрами" і «вовками» ніколи не претендували на високий статус італійського дербі, але вони завжди відрізнялися принциповістю. Незважаючи на поточну форму команд. Більше того, саме по матчах цих колективів тренери інших команд Серії А "звіряли годинники", тому що і "Юве", і "Рома" міцно закріпили за собою марку законодавця мод. У зв'язку з цим досить показовий минулий сезон, коли і римляни, і туринці навели шороху в Лізі чемпіонів. І якщо подібна спритність від команди Аллегрі не стала, в цілому, несподіванкою, то ось яскрава і результативна гра "Роми" стала справжнім відкриттям.
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У William Hill коефіцієнт на перемогу "Ювентусу" виставили на рівні 1,40, у той час як на перемогу "Роми" приймають з показником аж 9,00. Нічия у цьому матчі має більше шансів – 4,50.
PariMatch на нічию у матчі "Ювентус" – "Рома" виставив теж коефіцієнт 4,50. На те, що переможуть господарі поля ті самі 1,40. А ось перемога "Роми"оцінили дещо більше – 10,00.
4,55 на нічию дають в Marathon bet. От тільки у них перемога "Роми" має коефіцієнт 8,90, а "Ювентусу" – 1,44.
Нагадаємо, матч "Ювентус" – "Рома" відбудеться у суботу, 22 грудня. Початок зустрічі о 21:30. Відео голів та огляд матчу – на сайті 24 Каналу.
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