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      З 1 січня в Україні призупинять усі види трансплантацій органів

      654 Читать новость на русском
      Трансплантація в Україні буде призупинена 1 січня
      Трансплантація в Україні буде призупинена 1 січня / neinvalid.ru

      Міністерство охорони здоров’я та уряд не створили жодних умов для запровадження нового закону про трансплантацію.

      Пр оце повідомила заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ірина Сисоєнко.

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      "МОЗ повністю провалив реалізацію цього закону. Із 29 підзаконних актів, які уряд мав розробити та затвердити для введення закону в дію, не затверджено жодного. Не створено Єдину державну інформаційну систему трансплантації", – заявила вона.

      Трансплантація в Україні
      Трансплантація органів в Україні буде призупинена

      За її словами, не створено жодних умов для введення в дію нового закону про трансплантацію. Відповідно, з 1 січня 2019 року всі операції з трансплантації в Україні припиняться, а лікарі, які вирішать робити такі операції, порушуватимуть порядок трансплантації анатомічних матеріалів людини, що тягне за собою кримінальну відповідальність.

      За інформацією Сисоєнко, щороку трансплантації органів потребують близько 5 тисяч українців. 

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      Теги: Верховна Рада Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Медицина Лікування
      Джерело: Здоров'я 24
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