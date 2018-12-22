З 1 січня в Україні призупинять усі види трансплантацій органів

Міністерство охорони здоров’я та уряд не створили жодних умов для запровадження нового закону про трансплантацію.

Пр оце повідомила заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ірина Сисоєнко.

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"МОЗ повністю провалив реалізацію цього закону. Із 29 підзаконних актів, які уряд мав розробити та затвердити для введення закону в дію, не затверджено жодного. Не створено Єдину державну інформаційну систему трансплантації", – заявила вона.



Трансплантація органів в Україні буде призупинена

За її словами, не створено жодних умов для введення в дію нового закону про трансплантацію. Відповідно, з 1 січня 2019 року всі операції з трансплантації в Україні припиняться, а лікарі, які вирішать робити такі операції, порушуватимуть порядок трансплантації анатомічних матеріалів людини, що тягне за собою кримінальну відповідальність.

За інформацією Сисоєнко, щороку трансплантації органів потребують близько 5 тисяч українців.

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