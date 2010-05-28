Про свої плани в царині освіти розповів "Комсомолці" профільний міністр. Втілити задумане хоче цього року. Дмитро Табачник попередив, що навчальні плани будуть частково змінені, але їх міністерство оприлюднить у серпні. Нині ж відомство працює над визначенням стандартів освіти, адже, цитуємо слова Табачника, : "брєдятіна з гіперболізацією тільки однієї форми оцінювання - це не реформа, а обман учнів і суспільства" - кінець цитати.
З підручників заберуть твердження, що голодомор - геноцид
Дмитро Табачник продовжує освітянські провокативні реформи - з підручників заберуть твердження, що Голодомор - це геноцид, а ще до списку предметів, з яких проводять олімпіади додадуть російську мову та літературу.