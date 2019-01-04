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      З пряників, желейок і карамелі: відомі архітектори збудували їстівне місто майбутнього

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      Провідні британські архітектурні студії долучились до святкової ініціативи від Музею архітектури Лондона.

      Напередодні різдвяних свят музей запросив спеціалістів з іменитих бюро, зокрема таких всесвітньо відомих, як Foster + Partners та Zaha Hadid Architects, показати свою майстерність у будівництві святкового пряничного містечка.

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      Спеціалісти створили понад 60 мініатюрних будівель з імбирних пряників, льодяників, желейних ведмедиків та лакричних цукерок.

      архітектори пряники музей Лондон
      Неймовірні будівлі пряничного міста майбутнього у Музеї архітектури Лондона

      Тут є все, що необхідно для проживання у справжньому місті: житлові будинки, мости, кінотеатр, бібліотека, музей, спортивний стадіон і навіть власне оглядове колесо.

      місто пряники архітектура Лондон музей
      Архітектори втілили найсміливіші фантазії у пряничному місті

      Студія Holland Harvey Architects, яка також долучилась до "будівництва", створила навіть пряничний притулок для безхатьків.

      Представники Zaha Hadid Architects спроектували пряничну оперу, а Foster + Partners збудували павільйон, використовуючи роботизовану руку.

      опера музей пряники місто архітектори Лондон
      Пряничне містечко у Музеї архітектури Лондона

      Що цікаво, відомі архітектори долучаються до спорудження пряничного міста для Музею архітектури Лондона вже третій рік поспіль.

      Роздивитись шедеври у пряничному місті майбутнього можна до 6 січня. Ціна вхідного квитка 6 фунтів.

      Дивіться відео, як відбувалось будівництво The Gingerbread City:


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      Теги: Фотоновини Новини нерухомості Архітектура Великобританія Новини нерухомості світу Лондон Круті будівлі Курйозні новини
      Джерело: 24 канал
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