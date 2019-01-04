З пряників, желейок і карамелі: відомі архітектори збудували їстівне місто майбутнього

Провідні британські архітектурні студії долучились до святкової ініціативи від Музею архітектури Лондона.

Напередодні різдвяних свят музей запросив спеціалістів з іменитих бюро, зокрема таких всесвітньо відомих, як Foster + Partners та Zaha Hadid Architects, показати свою майстерність у будівництві святкового пряничного містечка.

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Спеціалісти створили понад 60 мініатюрних будівель з імбирних пряників, льодяників, желейних ведмедиків та лакричних цукерок.



Неймовірні будівлі пряничного міста майбутнього у Музеї архітектури Лондона

Тут є все, що необхідно для проживання у справжньому місті: житлові будинки, мости, кінотеатр, бібліотека, музей, спортивний стадіон і навіть власне оглядове колесо.



Архітектори втілили найсміливіші фантазії у пряничному місті

Студія Holland Harvey Architects, яка також долучилась до "будівництва", створила навіть пряничний притулок для безхатьків.

Представники Zaha Hadid Architects спроектували пряничну оперу, а Foster + Partners збудували павільйон, використовуючи роботизовану руку.



Пряничне містечко у Музеї архітектури Лондона

Що цікаво, відомі архітектори долучаються до спорудження пряничного міста для Музею архітектури Лондона вже третій рік поспіль.

Роздивитись шедеври у пряничному місті майбутнього можна до 6 січня. Ціна вхідного квитка 6 фунтів.

Дивіться відео, як відбувалось будівництво The Gingerbread City: