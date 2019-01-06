00:25
7 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кремлівські шпілі-вілі. Псевдо добрі друзі
      Вєсті Кремля
      14:38, 6 січня
      Вєсті.UA. Жир: Як затріщали від Томосу скрєпи. Метаморфози пропагандистки
      Вєсті.UA
      17:31, 5 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Діти
      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ

      З якого віку дитину потрібно привчати до спорту

      953 Читать новость на русском
      З якого віку дітей потрібно привчати до спорту
      З якого віку дітей потрібно привчати до спорту / eatlikeaprobybeko.com

      Перша сходинка інтелекту – фізична. Здорове тіло – здоровий дух. Від народження до двох-трьох років у нас домінує тіло, ми його розвиваємо. Перші шість тижнів після народження дитини дуже важливе погладжування, носіння на ручках, плавання – м'які техніки.

      Про це розповіла Доула Тамара Андрєєва в ексклюзивному коментарі для Здоров’я 24.

      Читайте також: Про що варто поговорити перед партнерськими пологами

      За її словами, починаючи з 6-тижневого віку варто підключати масажі, гімнастику, фітбол. Це ранній розвиток. Коли дітки сповиваються – вони також ростуть.

       
      Доула  Тамара Андрєєва
      “Але темпи розвитку йдуть повільніше, ніж у діток, з якими батьки займаються. Плюс – як виглядає тіло. Є дітки повненькі, але збиті. А є – як кисіль, целюлітні. Це залежить від того, як ми їх ростимо.  Протипоказання можуть бути. Вони пов'язані з неврологією або якщо були травми після пологів. Але є такі фахівці як реабілітологи, професійні масажисти, які можуть навчити маму тим технікам, що потрібні їхній дитині”.

      За її словами, якщо дитина доношена, здорова – будь-яка тілесна імпровізація для дитини в задоволення. І чим більше контактів з дитиною – тим більший її розвиток.

      Повну версію інтерв'ю з доулою Тамарою Андрєєвою читайте тут.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Спорт Здоров'я Діти
      Джерело: Здоров'я 24
      powered by lun.ua
      Новини за 6 січня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Заява Зеленського, пропаганда від РФ та путінські плани щодо України: топ-5 блогів тижня
      6 січня , 22:00 Заява Зеленського, пропаганда від РФ та путінські плани щодо України: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 951
      Традиції і звичаї на Різдво в Україні: колядники, вертеп і ворожіння
      6 січня , 21:46 Традиції і звичаї на Різдво в Україні: колядники, вертеп і ворожіння
      Ірина Полицька 8578
      Головні новини 6 січня: Україна отримала Томос, ракети РФ у Криму і колапс в аеропорту Львова
      6 січня , 21:00 Головні новини 6 січня: Україна отримала Томос, ракети РФ у Криму і колапс в аеропорту Львова
      3410
      Чим відрізняється католицьке Різдво від православного: цікаві факти
      6 січня , 20:04 Чим відрізняється католицьке Різдво від православного: цікаві факти
      Юліана Вінтюк 49866
      Найсмішніші меми тижня: Зе-президент, кремлівський недопрезидент і "Томос в хату!"
      6 січня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: Зе-президент, кремлівський недопрезидент і "Томос в хату!"
      6083
      Генетики зможуть редагувати ДНК дітей
       19 липня 2018 , 19:18
      Хто приймає більш обдумані рішення – діти чи дорослі: відповідь науковців
       24 липня 2018 , 01:54
      Як вберегти дитину від хвороб у школі: поради від МОЗ
       24 вересня 2018 , 08:27
      Як відпочивати з малюком на морі: корисні поради
       31 травня 2018 , 11:37
      Чому небезпечно віддавати дітей на виховання бабусь і дідусів
       сьогодні , 17:23
      У якому віці дитині починати вивчати іноземні мови
       8 січня , 08:19
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук