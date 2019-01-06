З якого віку дитину потрібно привчати до спорту
Перша сходинка інтелекту – фізична. Здорове тіло – здоровий дух. Від народження до двох-трьох років у нас домінує тіло, ми його розвиваємо. Перші шість тижнів після народження дитини дуже важливе погладжування, носіння на ручках, плавання – м'які техніки.
Про це розповіла Доула Тамара Андрєєва в ексклюзивному коментарі для Здоров’я 24.
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За її словами, починаючи з 6-тижневого віку варто підключати масажі, гімнастику, фітбол. Це ранній розвиток. Коли дітки сповиваються – вони також ростуть.
За її словами, якщо дитина доношена, здорова – будь-яка тілесна імпровізація для дитини в задоволення. І чим більше контактів з дитиною – тим більший її розвиток.
Повну версію інтерв'ю з доулою Тамарою Андрєєвою читайте тут.
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