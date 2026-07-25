Під ударом кораблі в Каспійському морі та НПЗ: Зеленський підтвердив успішну атаку на Росію

Сили оборони України цієї ночі завдали серії потужних далекобійних ударів по військових та логістичних об'єктах у глибині території Росії. Серед ураженого відразу кілька важливих цілей.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Які об'єкти вдалося уразити на території Росії?

У ніч на 25 липня українські воїни успішно вдарили по низці стратегічних об'єктів у різних регіонах Росії та акваторії Каспійського моря.

Однією з головних цілей стало оборонне підприємство у Кірові, розташоване за майже 1200 кілометрів від державного кордону України. Це завод, який постачає критично важливі компоненти для російського озброєння, що використовується під час ударів по українських містах.

Крім цього, Сили оборони завдали точних ударів по важливих елементах російської воєнної логістики та паливно-енергетичного комплексу. Зокрема, нафтопереробному заводу у Тюмені, логістичному об'єкту в Єкатеринбурзі, складу паливно-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону.

Окремим вагомим успіхом нічної операції стали результати в акваторії Каспійського моря. Там українським силам вдалося уразити російський військовий корабель, а також судна, які держава-агресор використовувала для транспортування військових вантажів з Ірану.

Зеленський показав результати далекобійних ударів України: дивіться відео

Нагадаємо, уночі 25 липня в російському Енгельсі спалахнула сильна пожежа. За даними OSINT-аналітиків та місцевих ресурсів, охоплений полум'ям будинок імовірно є військовою частиною чи колишнім штабом 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії, розташованим поруч із військовим аеродромом "Енгельс-2". Займання сталося під час оголошеної в регіоні повітряної тривоги та введення плану "Килим", хоча місцеві жителі вибухів перед пожежею не чули.

Напередодні, у ніч на 24 липня Служба безпеки України завдала масованого удару безпілотниками по стратегічних об'єктах на території Росії та в окупованому Криму. Зокрема, за 1350 кілометрів від кордону у Башкортостані загорівся резервуарний парк станції "Субханкулово", за 900 кілометрів в Ульяновській області було уражено міні-НПЗ "Новоспаський", а також під удар потрапив "1-й завод" у Калузькій області. Крім того, у Криму українські дрони атакували аеродроми "Бельбек" та "Саки", уразивши радіолокаційну станцію дальнього радіуса дії "Небо-У" й склад паливно-мастильних матеріалів.