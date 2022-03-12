За 16 днів війни загинули 79 дітей і поранені майже 100

За 16 днів війни російські нелюди вбили 79 українських дітей та майже 100 – поранили. Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Житомирській областях.

Ба більше, ця цифра не є остаточною, адже місця обстрілів не можуть оглянути. Росіяни не припиняють вогонь.

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Окупанти руйнують школи

Росіяни зруйнували понад 280 навчальних закладів, 9 з них знищили повністю.

У Донецькій області пошкоджено 110 навчальних закладів,

у Сумській – 28,

в Києві – 17 навчальних та 10 закладів дитячих лікувальних установ.

Окупант щодня руйнує близько 17 навчальних закладів. Відтак 7 мільйонів дітей не мають змоги навчатися.



Росіяни вбили 79 дітей / Інфографіка Офісу генпрокурора

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