За 2 дні у безпечні місця вивезли понад 83 тисячі людей, – Верещук

Російські окупанти продовжують цинічно обстрілювати мирні українські міста. Тому людей змушені евакуювати. Зокрема, за 2 доби вдалося вивезти 83 тисячі дітей, жінок, пенсіонерів та людей з інвалідністю.

Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє 24 канал. У своєму зверненні за 10 березня, вона розповіла про результати 2-денної роботи.

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Евакуювали понад 83 тисячі людей

Верещук розповіла, що лише 9 березня пішли перші гуманітарні коридори, які мають результати. Із Сум, Тростянця та Краснопілля в напрямку Полтави за 2 дні вивезли понад 60 тисяч людей – жінок, дітей, маломобільних та людей похилого віку. Усі, хто того потребували, змогли евакуюватися.

З міста Ізюм до міста Лозова Харківської області важко, складно, але вдалось виїхати близько 3 тисячам осіб. А також до міста Ізюм сьогодні була завезена така необхідна і дуже важлива допомога – медикаменти, продукти, вода. Все що потрібно – понад 100 тонн,

– додала міністерка.

З міст Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель і інших населених пунктів Київської області 9 березня вивезли близько 20 тисяч людей. Евакуація триває і зараз.

"Особливо дякую усім тим, хто допомагав у Ворзелі, тому що було евакуйовано будинок малятка і наші 52 діток отримали тепло та безпеку уже вчора. А також – пологовий будинок у Ворзелі. 55 породіль, наших молодих мамочок, також були евакуйовані", – зазначила Верещук.

Вона додала, що сьогодні люди перебувають в безпеці та теплі. Вони чекають на перемогу української армії та дуже-дуже на неї сподіваються. Міністерка побажала евакуйованим, щоб у них все складалося якнайкраще.

"На сьогодні продовжується робота, є великі складнощі. Я знаю, що є блокпост Стоянка і там постійно скаржаться люди, що не можуть проїхати. Ми працюємо, ми повідомляємо. Ми боремося за те, щоб гуманітарні коридори працювали й працювали так, як ми вимагаємо", – заявила Верещук.

Окрім цього, в місто Енергодар також доставили понад 100 тонн допомоги. Однак поки не вдалося організувати гуманітарний коридор на напрямку Волноваха – Покровськ. За словами Верещук, його намагаються відкрити з 5 березня.

Дивіться звернення Ірини Верещук за 10 березня:

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