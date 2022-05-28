За 3 дні литовський ведучий зібрав майже всю суму на Bayraktar для ЗСУ

Телеведучий із Литви Андрюс Тапінас 25 травня оголосив про збір коштів на Bayraktar, аби придбати його для Збройних сил України. Усього за 3 дні йому вдалось зібрати майже всю суму грошей.

Литовський телеведучий Андрюс Тапінас 25 травня оголосив про старт кампанії зі збору коштів на Bayraktar для Збройних Сил України. Як він зазначив, кінцевою метою є 5 мільйонів євро.

До теми Литовський телеведучий зібрав два мільйони євро на Bayraktar для України

Скільки вдалось зібрати

Уже сьогодні, 28 травня, на своїй сторінці у соцмережі Тапінас повідомив, що вдалось зібрати майже всю необхідну суму. Крім того, впевнено додав, що до кінця доби їм вдасться завершити збір.

Ми маємо 4,4 мільйона євро. Сьогодні ввечері ми це закінчимо!

– заявив телеведучий.

Фінальний збір

Він також запросив всіх охочих приєднуватися до фінального збору коштів у прямому ефірі на Laisves TV Youtube та на його каналі у Facebook о 20:00 за Вільнюським часом.

"5 мільйонів на Bayraktar ​​за 3 дні", – зазначив Тапінас.

Що відомо про акцію Андрюса Тапінаса

У середу, 25 травня, близько 13:00 за литовським часом Тапінас оголосив про збір коштів на Bayraktar для ЗСУ. Уже протягом першої доби йому вдалось зібрати більше ніж 2 мільйони євро.

Про перебіг кампаній телеведучий детально інформував усіх охочих у своїх соцмережах. Крім того, наголосив, що гроші можуть надсилати як фізичні, так і юридичні особи.

Тапінас наголосив, що вже навіть погодив придбання Bayraktar TB2 з Міністерствами оборони Литви та Туреччини, а також з виробником безпілотників. Додамо, що проєкт Тапінаса Laisvės TV вже пожертвував на користь України 62 тисячі євро.

"Нехай наш Bayraktar підніметься над непереможною Україною. Нехай це буде час, коли Литва та Україна разом виймуть мечі. Час для гніву! Час настав! Час червоного світанку!", – закликав до участі у зборі коштів Тапінас.

Актуально – на Харківщині українські десантники знищили російський вертоліт: дивіться відео

Андрюс Тапінас – литовський журналіст, письменник, мовознавець, перекладач, режисер, літературознавець, радіо- та телеведучий. Він є обличчям популярної в Литві програми "Генерація грошей". Також автор низки політико-сатиричних програм. Засновник краудфандингового мовника на YouTube Laisvės TV.