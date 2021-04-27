За 3 дні ОБСЄ зафіксувала майже 400 порушень "тиші" на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ впродовж 23 – 25 квітня зафіксувала на Донбасі 391 факт порушення режиму тиші. Майже всі вони відбулися у Донецькій області.

Які порушення виявили

На Донеччині місія ОБСЄ зафіксувала 382 порушення. Серед них 297 – це вибухи.

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Напередодні ОБСЄ визначала в регіоні 374 порушення режиму припинення вогню.

У Луганській області за 2 дні виявили 9 фактів порушення "тиші", зокрема 2 вибухи. За попередній звітний період порушень було загалом 2.

Крім того, безпілотник місії отримав пошкодження під час аварійної посадки, в результаті дії перешкод сигналу обох модулів GPS.

Також відомо, що місія продовжувала моніторинг на ділянках розведення сил у районах Станиці Луганської, Золотого і Петровського.

СММ сприяла встановленню локального режиму припинення вогню і здійснювала моніторинг його дотримання,

– мовиться у повідомленні.

Чим займалася місія на Донбасі

СММ ОБСЄ стежила за ситуацією з цивільним населенням, зокрема на КПВВ та на 3 блокпостах проросійських бойовиків у Луганській області.

Спостерігала за ситуацією на різних блокпостах і в різних районах поблизу узбережжя Азовського моря в південно-східній частині Херсонської області. Місія констатувала, що ситуація з безпекою там не змінилася.

Представники ОБСЄ, як і раніше, стикалися з обмеженнями свободи пересування.

Проросійські бойовики фактично вийшли з перемир'я. Вони щодня порушують домовленості і цинічно обстрілюють позиції Збройних сил України. Внаслідок ворожих дій з початку 2021 року щонайменше 37 наших бійців загинули



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу