За 3 дні потягами на Західну Україну відправили понад 10 тисяч врятованих людей

Українська влада проводить евакуацію мешканців розбомблених містечок у Київській області. Далі людей відправляють у західні області.

Евакуацію проводили з Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля. З Києва людей потягами відправляли у західні регіони.

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За останніх 3 дні потягами на Західну Україну відправили понад 10 000 врятованих від вогню окупантів людей,

– наголосили у КМДА.

Зауважимо, українська влада постійно домовляється з Росією про організацію "зелених коридорів" та безпечне вивезення населення. Однак рашисти часто порушують слово й обстрілюють цивільне населення. Росіяни не жаліють нікого – стріляють навіть у дітей.

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