За 30 годин війни 7-річна онука вже знає, як діяти по тривозі, – омбудсменка Денісова

Українська омбудсменка Людмила Денісова заявила, що залишається у Києві разом з родиною. І за ці жахливі 30 годин війни її онуки вже знають як діяти по тривозі.

Денісова зазначила, що через агресію Росії діти в Україні на власні очі побачили, що таке обстріли, руйнування та смерть.

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Українська омбудсменка заявила, що зараз сотні родин з малечею сидять у метрополітені та бомбосховищах.

Я і моя родина, мої діти й онуки вирішили залишатися в Києві. За 30 годин війни малеча вже вивчила, що під тривожні сирени слід бігти до підвалу, всі свої речі тримати в рюкзаку поряд з собою, не плакати. З вулиць населених пунктів наших міст зникли діти, не чутно їхнього сміху,

– розповіла Денісова.

Вона констатувала, що за цю добу загинуло троє дітей. Вони вже ніколи не виростуть.

"Вбивство дітей це найстрашніший злочин, виправдання якому не буде ні на цьому, ні на тому світі! Я мати, бабуся, українка, я залишаюсь у Києві", – підсумувала українська омбудсменка.

Людмила Денісова закликала українців єднатися, зберігати спокій та виконувати свої обов'язки.

Як наші бійці дають відсіч ворогу

Біля Старобільська, що на Луганщині, артилерія ЗСУ розбила колону окупанта.

Під Конотопом, на Сумщині, майже всю ніч тривали запеклі бої. Російські загарбники фактично оточили місто, однак зазнали серйозних втрат.

Колону російської бронетехніки вранці 25 лютого спалили під Гостомелем, що на Київщині. Там другу добу йдуть важкі бої.

Охтирка, що на Сумщині, повністю перейшла під контроль наших захисників.

Також наші бійці відбили прорив під Черніговом і захопили ворожі трофеї.