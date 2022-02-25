За 40 годин відсічі Росії ми довели, що найсильніші в Європі, – Резніков

Українські військові давали відсіч російським окупантам понад 40 годин. За цей час вдалося довести, що у нас найпотужніша армія Європи і безстрашний народ.

Хоча ми усі в цьому і не сумнівалися. Так почав своє вечірнє відеозвернення 25 лютого міністр оборони України Олексій Резніков.

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Понад 40 годин відсічі російським окупантам довели, що у нас найпотужніша армія Європи і безстрашний народ. Ми з вами і так це знали. Тепер це побачили і почали усвідомлювати усі,

– сказав він.

Глава міноборони додав, що наші захисники і захисниці кожної хвилини своєї героїчної боротьби змінюють ставлення до України у світі. А це натомість – збільшує підтримку.

"Українці зараз виборюють майбутнє, на яке давно заслуговували. Як своє, так і всієї Європи. Ми обов'язково переможемо", – підсумував Резніков

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