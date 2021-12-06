За 9 місяців "Метінвест" направив 323 мільйони доларів на реалізацію екологічних проєктів

В компанії "Метінвест" повідомили на підставі фінансового звіту за три квартали поточного року, що Група у січні-вересні 2021 року направила в реалізацію екологічних проєктів 323 млн доларів.

Питання екологічної модернізації підприємств є пріоритетним для української міжнародної гірничо-металургійної компанії.

Після завершення реконструкції газоочисних установок ливарного двору і бункерної естакади доменної печі №5 у червні 2021 року ММК ім. Ілліча приступив до реалізації аналогічного проєкту для доменної печі №4.

Прогресу досягнуто в реалізації ряду інших ініціатив:

реконструкція газоочисного обладнання кисневих конвертерів на МК "Азовсталь";

заміна газоочисних установок на випалювальній машині Lurgi 552-A на Північному ГЗК.

Зауважте, компанія продовжує виділяти кошти на реалізацію соціальних проєктів. Так, у січні-вересні "Метінвест" виділив 2 млн доларів на боротьбу з COVID-19.

Зокрема, компанія збільшила обсяг капітальних інвестицій на 79% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 822 млн доларів, і заплатила 1,1 млрд доларів податку.