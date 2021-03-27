Польща ввела санкції проти суден, які беруть участь у будівництві "Північного потоку-2"

Уряд Польщі почав вводити санкції проти судів, які беруть участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2". У санкційний список потрапили 2 судна – Krebs Geo і Krebs Jet.

За інформацією заступника міністра інфраструктури Польщі Гжегожа Вітковського, обидва судна зареєстровані в Морській палаті міста Гданська.

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Вітковський повідомив, що об'єкти належать судновласнику з Німеччини, але ходять під польським прапором. Також він зазначив, що останнім часом судна активізували свою роботу над "Північним потоком-2".

Ми вирішили почати процедуру зняття з реєстрації польського прапора. Щоб Польща не мала ніякого відношення до цих двох судах,

– сказав Вітковський.

Заступник міністра інфраструктури Польщі додав, що всі представлені спецслужбами документи вже вивчені, тому проблем зі скасуванням реєстрації в Морській палаті бути не повинно.

Раніше Україна закликала США заблокувати "Північний потік-2". З такою заявою виступив голова Верховної ради Дмитро Разумков у розмові з сенатором США Робертом Портманом.

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Що варто знати про "Північний потік–2"

Це газопровід потужністю у 55 мільярдів кубометрів на рік. Його Росія почала будувати через Балтійське море до Німеччини в обхід України.

Газопровід майже добудували, але з грудня 2019 через санкції з боку США укладку труб тимчасово зупинили.

У Німеччині ж намагаються виграти час, щоб завершити будівництво російського газопроводу, попри санкції з боку США.