За час блокади окупантами Маріуполя загинуло близько 1300 мирних мешканців

Російські загарбники захопили Маріуполь, вони продовжують обстрілювати місто та не допускають туди гуманітарної допомоги. Через це у Маріуполі вже загинули сотні людей.

За даними радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, за час блокади міста російськими окупантами загинуло близько 1300 мирних мешканців.

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За його словами, російські війська не припиняють обстріли з авіації та артилерії.

Попередньо за період блокадного геноциду РФ вже загинуло 1300 маріупольців. Будемо боротись за кожного. Стоїмо,

– написав він.

Крім того, чиновник додав, що окупанти спеціально затягують узгодження маршруту для конвоїв з гуманітарною допомогою для мирного населення.

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Близько 16:30 9 березня окупанти цинічно скинули декілька потужних бомб із літаків на пологовий будинок та дитячу лікарню в центрі Маріуполя. Найімовірніше, ворог завдав авіаудару з Таганрогу.

Окупанти повністю розтрощили пологовий будинок у центрі міста – вщент зруйновані лікарня, дитяче відділення і терапія. Мами з дітьми опинилися під завалами.

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Текст публікації Петра Андрющенка:

Ситуація за ніч – обстріли в районі Черемушек Приморського району та в району "Порт-Сіті". Окрім того окупанти почали активно використовувати авіа бомбардування. Ціль на повне знищення міста окупантам вже не приховується.

Попередньо за період блокадного геноциду російської федерації вже загинуло 1300 маріупольців. Будемо боротись за кожного. Стоїмо.

Гуманітарний караван. Йде узгодження маршруту та очікуємо на підтвердження режими тиши. Хоча б умовного. Чекати – найважче, до нескінченності важко в поточній критичній ситуації. Але іншого шляху поки немає. Те саме і по ситуації з першою хвилею евакуації з міста.