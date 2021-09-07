За час роботи камер автофіксації водії-порушники сплатили майже 400 мільйонів штрафу
Джерело:Патрульна поліція
На дорогах України працює 118 комплексів системи автофіксації порушень ПДР. З початку їх роботи винесли понад 2,3 мільйона адмінпостанов, з яких понад 1,9 мільйона вже сплачені на суму майже 400 мільйонів гривень.
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
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На дорогах України автоматично фіксують порушення ПДР 118 комплексів. З початку роботи комплексів (від 01.06.2020) ми винесли 2 313 730 адмінпостанов, з яких 1 952 301 вже сплачені. За ці порушення порушники сплатили штрафів на суму 376 646 829 гривень,
– зазначив правоохоронець.
Камери покращили безпеку руху
Він також пояснив, що камери встановлені у місцях, де за статистикою в ДТП загинули й травмувалися найбільше учасників дорожнього руху.
- Їх використання покликане покращити безпеку дорожнього руху, зменшити аварійність і смертність на дорогах.
І за час роботи камер у місцях їх встановлення вдалося досягнути зниження кількості ДТП з потерпілими та загиблими втричі,
– додав Олексій Білошицький.