За день гумкоридорами вдалося вивезти понад 6 600 людей

Кирило Тимошенко повідомив, що упродовж 19 березня гумкоридорами вдалося вивезти 6 623 людини. Зокрема, з Маріуполя до Запоріжжя виїхали 4 128 людей. Серед них – 1 172 дітей.

Заступник голови Офісу Президента Тимошенко розповів, що з Мангуша до Бердянська мікроавтобусами перевезли майже 500 жителів Маріуполя. Вже 20 березня вони зможуть виїхати до Запоріжжя.

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Автобуси для евакуації з Бердянська очікуватимуть завтра (20 березня – 24 канал) з 09:00 на площі перед міським спорткомплексом. Відправлення до Запоріжжя планується об 11:00,

– заявив Тимошенко.

Він також розповів, що з Київської області евакуйовано 1 820 людей. З Луганської області – 675 людей. Також в населені пункти Луганщини вдалося доставити продукти та медикаменти.

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