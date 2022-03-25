За добу гумкоридорами вдалося евакуювати 7 331 людину, а за тиждень майже в 6 разів більше

Протягом доби 25 лютого діяли 2 погоджених гуманітарних коридори. Вони спрацювали добре, тому вдалося вивезти з пекла війни 7 331 мирного жителя.

Наразі ж загальна кількість людей, яких вивезли із зон бойових дій зараз вже сягає 37 606. Про це в кінці дня повідомила Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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Оприлюднили точну статистику по регіонах

Також із Маріуполя до Запоріжжя власним транспортом доїхали 2800 осіб. А ще 4 тисячі жителів міста були централізовано евакуйовані автобусами з Бердянська.

На завтра домовляємося про гуманітарні коридори для Маріуполя, а також населених пунктів Київської та Луганської областей,

– повідомила міністерка.

Детальніше про ситуацію з евакуацією протягом тижня написав заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко. Скільки людей і з яких регіонів вивезли:

Запорізька область – 699 людей;

Київська область – 9 488 людей;

Маріуполь – 26 477 людей;

Луганська область – 972 людини.

Ранкове звернення Ірини Верещук в цей день: дивіться відео