За добу Харків обстріляли 66 разів: є загиблі та поранені

За минулу добу, 9 квітня, російські окупанти завдали близько 66 артилерійських, мінометних ударів по районах Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки, ХТЗ та центру Харкова.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, внаслідок обстрілів є 9 постраждалих осіб.

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Також обстрілів знову завдали по місту Дергачі, що на Харківщині. На жаль, 2 людей загинули, також є й постраждалі.

Російська армія продовжує «воювати» з цивільним населенням, бо на фронті перемог не має,

– заявив Синєгубов.

Він розповів, що вночі проти 10 квітня військові ЗСУ знищили велику колону ворожої техніки та живу силу ворога. Вони прямували в сторону Ізюма.

Про ситацію на фронті дивіться у ранковому зведенні Генштабу за 10 квітня: відео