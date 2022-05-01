За добу харківські рятувальники загасили 15 пожеж, спричинених ворожими обстрілами

За останній день квітня харківським рятувальникам довелося виїжджати для допомоги 19 разів - 15 пожеж, які загасили вогнеборці, були спричинені обстрілами окупантів.

За добу з 30 квітня по 1 травня росіяни зруйнували понад 30 житлових будівель у селах та селищах Харкова. Найбільше постраждало селище Покотилівка – внаслідок обстрілу крилатою ракетою пошкодили 27 будинків населеного пункту.

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Загалом працівники ДСНС 19 разів приїжджали на виклики – у 15 випадках пожежі були спричинені обстрілами окупантів.

Пожежі від обстрілів сталися у 4 районах Харківщини – у Немишлянському районі Харкова, Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах.

Також протягом доби проводились аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у зруйнованих будівлях Шевченківського району міста Харкова,

– зазначили в ДСНС.

Також харківські піротехніки здійснили 41 виїзд для ліквідації ворожих боєприпасів.

Загалом минулої доби до органів поліції надійшло 1119 звернень від громадян про правопорушення та інші події.

Обстріли Харкова: що відбувається в місті

З 24 лютого, з початку повномасштабної війни окупанти нещадно обстрілюють Харків та його мирних жителів.

За даними поліції, внаслідок військових дій на Харківщині станом на 28 загинуло 606 людей. Серед них 26 дітей.

Окупанти не гребують обстрілювати житлові квартали – обстріл цивільних у Харкові був одним із перших військових злочинів окупантів під час цинічної війни з Україною.

Зараз росіяни намагаються штурмувати місто та обстрілюють його райони з неба. Найбільше страждає харківська Салтівка – у північній частині району не припиняються ворожі обстріли.

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