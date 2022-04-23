За добу окупанти 56 разів вдарили по Харківщині: двоє загиблих

Російські окупанти продовжують обстрілювати цівільну інфраструктуру Харківщини. За добу було аж 56 ударів.

Росіяни били з реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч", з мінометів, з артилерії. Про це розповів глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Важливо У Харківській області ЗСУ здійснили успішний контрнаступ і звільнили три селища

У Харкові постраждали райони Олексіївки, Салтівки, Північної Салтівки, ХТЗ, центр. Найгарячішою точкою залишається Ізюмський напрямок.

Є постраждалі

На жаль, двоє людей загинули, ще 19 – постраждали. Українські захисники продовжують тримати оборонні рубежі.

Крім того, вдалось нашим захисникам вдалось здійснити успішний контрнаступ. Звільнили Безруки, Слатіно, Прудянка Дергачівського напрямку.

До речі – Моторошні розповіді очевидців, що пережили окупацію на Харківщині: