За добу окупанти 56 разів вдарили по Харківщині: двоє загиблих
23 квітня 2022 , 11:25Читать новость на русском
Джерело:телеграм Олега Синєгубова
Російські окупанти продовжують обстрілювати цівільну інфраструктуру Харківщини. За добу було аж 56 ударів.
Росіяни били з реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч", з мінометів, з артилерії. Про це розповів глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Важливо У Харківській області ЗСУ здійснили успішний контрнаступ і звільнили три селища
У Харкові постраждали райони Олексіївки, Салтівки, Північної Салтівки, ХТЗ, центр. Найгарячішою точкою залишається Ізюмський напрямок.
Є постраждалі
На жаль, двоє людей загинули, ще 19 – постраждали. Українські захисники продовжують тримати оборонні рубежі.
Крім того, вдалось нашим захисникам вдалось здійснити успішний контрнаступ. Звільнили Безруки, Слатіно, Прудянка Дергачівського напрямку.