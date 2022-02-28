За добу окупанти нанесли 6 ракетних ударів та 4 авіаційні удари з Білорусі, – Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ 28 лютого повідомив, що за добу окупанти нанесли 6 ракетних ударів та 4 авіаційні удари з Білорусі.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що від початку відкритої агресії окупанти застосували близько 180 крилатих та оперативно-тактичних ракет "Іскандер". Повітряно-космічні сили збройних сил Росії чергують у повітряному просторі Білорусі.

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За попередню добу російські окупанти нанесли 6 ракетних ударів (до 30 ракет) та 4 авіаційні удари переважно з повітряного простору Білорусі,

– мовиться у повідомленні.

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