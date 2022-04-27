За добу окупанти вбили трьох мирних жителів Донеччини

За добу росіяни вбили ще трьох мирних мешканців Донеччини. Щонайменше шестеро осіб отримали поранення.

Відповідну інформацію підтвердив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. У телеграмі він оприлюднив втрати у регіоні за 26 квітня.

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Жертви по регіонах

Кириленко зазначив, що у Лимані, Нью-Йорку та Травневому загинуло троє осіб. Ще шестеро отримали поранення.

Вдалося уточнити інформацію щодо 1 пораненого у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо,

– додав він.



Кількість жертв за регіонами / Фото телеграм Павло Кириленко

Раніше глава Донецької ОВА повідомив, що росіяни завдали ракетних авіаударів по Авдіївці. Унаслідок обстрілу постраждала міська інфраструктура, зокрема, міська лікарня, школа, а також житлові багатоповерхівки.

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