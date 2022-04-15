За добу на південних рубежах оборони знищили 39 окупантів та 4 одиниці техніки
Джерело:Оперативне командування "Південь"
Українські захисники продовжують знищувати російських окупантів. На південних рубежах оборони ліквідували 39 ворожих військових та спалили 4 одиниці їхньої техніки.
Загарбники продовжують зазнавати шалених втрат. За 50 днів війни вже знищили приблизно 20 тисяч окупантів.
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Захисники продовжують нищити загарбників
На південних рубежах оборони 14 квітня українські захисники знищили 39 окупантів та 4 одиниці техніки, серед яких були бойові броньовані машини та БПЛА.
Окрім цього, на Одещині правоохоронці викрили потужне злочинне угруповання, яке перебувало у контакті з ворогом і готувалося до співпраці з окупантами. Злочинці намагалися дестабілізувати мирних жителів та проникнути до територіальної оборони
Також вони збирали дані про представників силових структур. Усіх членів угруповання затримали.
Дивіться звернення представника Оперативного командування "Південь":
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