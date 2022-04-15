За добу на південних рубежах оборони знищили 39 окупантів та 4 одиниці техніки

Українські захисники продовжують знищувати російських окупантів. На південних рубежах оборони ліквідували 39 ворожих військових та спалили 4 одиниці їхньої техніки.

Загарбники продовжують зазнавати шалених втрат. За 50 днів війни вже знищили приблизно 20 тисяч окупантів.

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Захисники продовжують нищити загарбників

На південних рубежах оборони 14 квітня українські захисники знищили 39 окупантів та 4 одиниці техніки, серед яких були бойові броньовані машини та БПЛА.

Окрім цього, на Одещині правоохоронці викрили потужне злочинне угруповання, яке перебувало у контакті з ворогом і готувалося до співпраці з окупантами. Злочинці намагалися дестабілізувати мирних жителів та проникнути до територіальної оборони

Також вони збирали дані про представників силових структур. Усіх членів угруповання затримали.

Дивіться звернення представника Оперативного командування "Південь":

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