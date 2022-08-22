За добу на Півдні ЗСУ знищили новітню РЛС "Небо-М", два С-300 та іншу техніку

Українські герої на Півдні продовжують завдавати окупантам колосальних втрат. Упродовж доби 21 серпня вдалося ліквідувати 20 загарбників та знищити чимало ворожої техніки.

У нічному зведенні ОК "Південь" мовиться про найважливіші події, які відбулися на Півдні України у 179 день повномасштабного вторгнення – 21 серпня.

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Нашою авіацією завдали 2 удари по опорному пункту, скупченню живої сили, озброєння та техніки в районах Олександрівки й Бурханівки,

– мовиться у повідомленні.