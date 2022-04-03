За добу по гуманітарних коридорах вдалося евакуювати 2 694 людини

Українців продовжують евакуйовувати із регіонів, де тривають активні бойові дії. Упродовж 3 березня вдалося забрати у безпечне місце 2 694 громадян.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук, пише 24 канал. Вона детально розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів.

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Багато евакуйованих – з Луганщини

Майже половина від загальної кількості евакуйованих – мешканці Луганської області. За словами Верещук, з Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного й Кремінної вдалося вивезти 1 467 людей.

Попри домовленості, російські окупаційні війська систематично порушували режим тиші під час проведення евакуації,

– підкреслила посадовиця.

За словами Сергія Гайдая, який очолює Луганську ОВА, часто доводиться вмовляти людей погоджуватися на евакуацію. Деякі просто бояться покидати свої квартири чи будинки.

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Крім цього, до Запоріжжя на власному транспорті доїхали 469 маріупольців. Ще понад 350 людей пройшли ворожі блокпости на виїзді з Маріуполя та Бердянська.