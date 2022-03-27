За добу українські захисники знищили 5 крилатих ракет

Другий день поспіль окупанти запускають десятки крилатих та балістичних ракет по мирних українських містах. Деякі з них вдалося збити.

Зміна стратегії

Ворог суттєво знизив авіаційну активність у повітряному простору. Натомість завдає масованих ракетних ударів. Через це зросла й кількість активних безпілотників.

Зверніть увагу Ракети летіли не по Львову, а у напрямку Байдена, – командування Повітряних сил

Для проведення повітряної розвідки та дорозвідки об’єктів, по яких ударили ракети, окупанти активно використовують безпілотні літальні апарати різних типів, від оперативно-тактичного рівня – до квадрокоптерів, які дедалі більше знищуюся українською ППО,

– зазначило командування Повітряних сил.

За 26 березня, українським захисникам вдалося знищити:

1 літак;

12 безпілотних літальних апаратів (БПЛА) різних типів;

5 крилатих ракет.

Україні потрібна техніка і зброя

У Повітряних силах України нагадали, що потребують негайного рішення від Заходу надати Україні літаки та іншу техніку, щоб наші захисники могли самі закрити небо. Для цього потребують:

сучасні зенітні ракетні комплекси західного виробництва;

літаки F-15, F-16, або ж F-18.

Президент Володимир Зеленський у своєму нічному зверненні також звернувся до Заходу і нагадав, що Україна просить лише 1% літаків і танків НАТО.

До теми – Зеленський просить НАТО про літаки: дивіться відео