За добу українські захисники знищили 5 крилатих ракет
Другий день поспіль окупанти запускають десятки крилатих та балістичних ракет по мирних українських містах. Деякі з них вдалося збити.
Зміна стратегії
Ворог суттєво знизив авіаційну активність у повітряному простору. Натомість завдає масованих ракетних ударів. Через це зросла й кількість активних безпілотників.
Зверніть увагу Ракети летіли не по Львову, а у напрямку Байдена, – командування Повітряних сил
Для проведення повітряної розвідки та дорозвідки об’єктів, по яких ударили ракети, окупанти активно використовують безпілотні літальні апарати різних типів, від оперативно-тактичного рівня – до квадрокоптерів, які дедалі більше знищуюся українською ППО,
– зазначило командування Повітряних сил.
За 26 березня, українським захисникам вдалося знищити:
- 1 літак;
- 12 безпілотних літальних апаратів (БПЛА) різних типів;
- 5 крилатих ракет.
Україні потрібна техніка і зброя
У Повітряних силах України нагадали, що потребують негайного рішення від Заходу надати Україні літаки та іншу техніку, щоб наші захисники могли самі закрити небо. Для цього потребують:
- сучасні зенітні ракетні комплекси західного виробництва;
- літаки F-15, F-16, або ж F-18.
Президент Володимир Зеленський у своєму нічному зверненні також звернувся до Заходу і нагадав, що Україна просить лише 1% літаків і танків НАТО.
До теми – Зеленський просить НАТО про літаки: дивіться відео