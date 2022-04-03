За добу працівники ДСНС в зоні ООС 65 разів виїжджали на подолання наслідків бойових дій
Джерело:ДСНС України
У зоні ООС працівники ДСНС 65 разів виїжджали на подолання наслідків бойових дій. Вдалося ліквідувати 16 пожеж та врятувати 4 людей.
Також упродовж доби рятувальники виявили 158 вибухонебезпечних предметів. Це сталося під час обстеження відкритих територій, приватних та багатоквартирних житлових будинків.
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Загалом обстежили територію на площі 2,21 гектара у таких населених пунктах:
- Сокіл;
- Покровськ;
- Петропавлівка;
- Костянтинівка;
- Вугледар;
- Богатир;
- Сіверодонецьк.
Також рятувальники допомагали населенню. Зокрема, в Очеретино та Авдіївці привезли питну воду й розвантажили гуманітарну допомогу. У Рубіжному врятували людину, яка опинилася під завалами, та евакуювали у безпечне місце ще 4 людей.
Пресслужба ДСНС також повідомила, що у Бахмуті під час обстрілу від осколкового поранення загинув чоловік. У Красногорівці окупанти зруйнували житловий будинок.
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